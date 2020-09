Usa, la vicenda del diciassettenne accusato di omicidio è il simbolo di un fallimento (Di domenica 6 settembre 2020) di Donatello D’Andrea Da diverse ore circola in rete l’immagine aberrante di un ragazzino con un fucile mitragliatore. Quel ragazzino si chiama Kyle, è bianco, ha 17 anni e con quel fucile ha ucciso due manifestanti che protestavano contro il tentato omicidio di Jacob Blake da parte della polizia. Quell’immagine, finita su tutti i giornali, fotografa alla perfezione il declino di un’intera comunità, inserita in un sistema fallito, dove il benessere non ha insegnato a essere più umili e assennati, bensì violenti, razzisti e ingiusti. Questo ragazzo è il simbolo del fallimento degli Stati Uniti d’America. A dire il vero, tutti i recenti fenomeni, gli scontri e le manifestazioni che hanno interessato quel pezzo di mondo confermano questa impressione. Una società ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Usa vicenda Usa, la vicenda del diciassettenne accusato di omicidio è il simbolo di un fallimento Il Fatto Quotidiano Presidenziali USA più vicine: cosa aspettarsi per mercati, valute, tassi

La corsa alla Casa Bianca non è un affare solo americano. Anche al di qua dell’Atlantico sono tanti gli osservatori interessati alle vicende statunitensi, soprattutto in queste elezioni in cui si conf ...

Usa, 17enne accusa forti dolori al petto: i medici gli trovano un ago conficcato nel cuore

Negli Usa, un 17enne si è recato in un ospedale perché da giorni soffriva di forti dolori al petto: è così che i medici hanno scoperto che il giovane aveva un ago conficcato nel cuore. L’incredibile v ...

