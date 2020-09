‘Uomini e Donne’, Beatrice Valli risponde alle polemiche che l’hanno coinvolta nelle ultime ore (Video) (Di domenica 6 settembre 2020) Sono giorni frenetici per Marco Fantini e Beatrice Valli. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno infatti organizzando le proprie giornate tra famiglia e impegni lavorativi. Il Festival del Cinema di Venezia è l’evento che in questo periodo sta coinvolgendo moltissimi personaggi noti tra attori, modelle ed influencer. Non potevano mancare anche la Valli e il Fantini che nelle ultime ore sono stati sotto i riflettori e non solo per gli abiti sfoggiati sul famoso red carpet. Proprio ieri la coppia ha raccontato di essere stata vittima di un furto e, inoltre, la Valli è stata al centro delle polemiche per aver ripostato una storia che paragonava il suo abito a quello indossato dall’ex politico Nunzia De Girolamo. Questo gesto è stato ... Leggi su isaechia

