UnoMattina 2020-21, diretta prima puntata: il debutto di Giandotti e Frittella (Di lunedì 7 settembre 2020) Edizione numero 35 per UnoMattina, che riparte lunedì 7 settembre intorno alle 6.40 su Rai 1 per accompagnare il risveglio degli italiani fino alle 9,50. 'Risveglio' è forse la parola chiave alla vigilia di questa nuova edizione, chiamata a una missione non impossibile, ovvero migliorare quanto visto nell'ultimo anno. La cosa davvero difficile sarebbe fare peggio. pubblicato su TVBlog.it 07 settembre 2020 00:15. Leggi su blogo

toysblogit : UnoMattina 2020-21, diretta prima puntata: il debutto di Giandotti e Frittella - rubinaxxio : RT @Marcopalmaxv: Unomattina estate su #raiuno Perché “aprirsi” è importante. #Carbognano e le #nocciole. Grazie Fabrizio Pini. (puntata… - zazoomblog : Monica Giandotti a DM: «UnoMattina grande sfida spero di superare l’esame con il pubblico di Rai1» - #Monica… - MontiFrancy82 : Riparte il 7 settembre l’edizione invernale di @Unomattina in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 dalle 6.45 alle 9… - SMSNEWSOFFICIAL : Riparte il 7 settembre l’edizione invernale di @Unomattina in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 dalle 6.45 alle 9.… -