Una vita, anticipazioni puntata 8 settembre 2020: Servante e Giacinto tornano da vincitori (Di domenica 6 settembre 2020) Martedì 8 settembre 2020 andrà in onda una puntata inedita di Una vita. Dopo gli appuntamenti di domenica e lunedì che, come noto, hanno visto un riassunto di quanto già trasmesso nel serale di sabato scorso, tutto è pronto per seguire le nuove vicende di Acacias. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scopre che Giacinto e Servante faranno ritorno nel quartiere dopo aver vinto il campionato di biglie. Intanto per Liberto le cose non si metteranno bene, nonostante i tentativi di Felipe di far cadere le accuse contro di lui. anticipazioni Una vita: Servante e Giacinto vincono il campionato di biglie Il nuovo episodio di Una vita vedrà il ... Leggi su tutto.tv

teatrolafenice : ?? «Basta un istante per fare un eroe, ma è necessaria una vita intera per fare un uomo onesto» (Paul Brulat). Buon… - chetempochefa : “Papà era ebreo. Ricordo quando lesse sul giornale la notizia delle leggi razziali e pianse. Fu il momento più brut… - carlosibilia : Per salvare una vita è stato trasportato dalla corrente dell' Adige per ben 16km. E a chi lo chiama eroe risponde '… - canyxnmoon_ : RT @dreaminhogvarts: Seb e Charles lo ripetono letteralmente ad ogni gp che la macchina è inguidabile, lo dicono costantemente, la sorpresa… - BiancaTerma : @Mary96231807 @Valeria23028863 @lalala_ross @muriel_94 @Sabgiac78 Siete ridicole avete sempre demet in bocca, ma fa… -