Una bad bank europea per il credito post covid (Di domenica 6 settembre 2020) I crediti deteriorati, i cosiddetti «non performing loans» (Npl), rappresentano un grande problema per le banche perché limitano la loro possibilità di concedere credito a famiglie e imprese e possono comprometterne la stessa stabilità. Gli Npl sono cresciuti enormemente dopo la crisi finanziaria del 2008 e all’inizio del corrente anno hanno raggiunto in Europa l’ammontare di 500 miliardi di euro, rappresentando per l’Italia l’8,9% del portafoglio prestiti, per la Spagna il 4%, per la Francia il 3,4% e per la Germania il 2,2%. La situazione italiana è più grave di quella degli altri Paesi, ma sarebbe stata ancor più grave se le Autorità di Vigilanza europee, a partire dal 2015, non avessero applicato la massima pressione sulle nostre grandi banche affinché ripulissero i propri ... Leggi su ecodibergamo

ambitchioussss : @una_nuova_me @daenerysat @Roby935 Guarda che non si sta solo male, è proprio difficile uscirne. Uscirne vive. Usci… - culobellogds : una domanda: ma oggi dovremmo cambiare anche il pv da uno che ci assegnerà l'offy o solo un ruolo da interpretare,… - onloueangel : stiamo andando ad una comunione e mia sorella sembra una fatina mentre io una bad bitch ??? - stupidafanditw : @sterekvsthiam grazie amo, sono una bad girl ?? - iinuyashaa_ : E SE SEI UNA VERA FANZ SAPRAI CHE ZAYN È IL BRADFORD BAD BOY!!! #TIZIAPARTY -

Ultime Notizie dalla rete : Una bad Una bad bank europea per il credito post covid L'Eco di Bergamo Karen Gillan e Awkwafina nel cast dell’action comedy Shelly

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...

RICCIONE, Albe in controluce Cesare Picco, DanceHaus Company

Ultimo appuntamento di Albe in controluce, la rassegna di spettacoli al sorgere del sole, un’anteprima speciale di Riccione TTV Festival, manifestazione biennale dedicata ai rapporti tra il teatro e l ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...Ultimo appuntamento di Albe in controluce, la rassegna di spettacoli al sorgere del sole, un’anteprima speciale di Riccione TTV Festival, manifestazione biennale dedicata ai rapporti tra il teatro e l ...