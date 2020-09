Ultimatum della Germania al Cremlino per l’avvelenamento di Navalny: «Se la Russia non risponde, sanzioni dall’Ue» (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha lanciato un Ultimatum alla Russia perché fornisca nei prossimi giorni spiegazioni sull’avvelenamento dell’avvocato attivista Alexei Navalny. In caso contrario, la Germania, attualmente alla presidenza dell’Ue, avvierà le discussioni per possibili sanzioni contro Mosca. In un’intervista al quotidiano Bild, Maas per la prima volta ha parlato del coinvolgimento diretto di Mosca nell’avvelenamento di Navalny, dopo averlo comunicato all’ambasciatore russo: «Ci sono diversi indizi in quesa direzione, motivo per cui la parte russa ora deve rispondere. Fissare Ultimatum non aiuta nessuno – ha chiarito Maas – ma se nei prossimi giorni la parte ... Leggi su open.online

