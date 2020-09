TUTTOSPORT – Edinson Cavani ci ripensa? La Juventus è pronta a offrirgli 12 milioni (Di domenica 6 settembre 2020) “La Juve chiama Cavani”, questo il titolo che campeggia sulla prima pagina di TUTTOSPORT. Si accende la caccia al nuovo bomber: i bianconeri aspettano sempre Luis Suarez, ma hanno tre nomi per il piano B. Edinson Cavani, Edin Dzeko e Alvaro Morata. Per questioni burocratiche legate al passaporto del “Pistolero”, non dovesse andare in porto, i bianconeri tornerebbero dunque sull’ex Napoli, svincolato dopo la fine del contratto con il Paris Saint-Germain. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ La novità è che sembra che il “Matador” abbia aperto alla Juventus e alla possibilità di ... Leggi su calciomercato.napoli

