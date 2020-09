Turista muore mentre il fidanzato le scatta una foto: tragedia in mattinata (Di domenica 6 settembre 2020) Una Turista di 43 anni è morta nei pressi di uno stabilimento balneare di Tirrenia (Pisa) dopo essere stata travolta da una trave alla quale si era appesa per scattare una foto. tragedia nelle scorse ore a Tirrenia, frazione di Pisa, dove una donna di 43 anni è deceduta dopo essere stata colpita da una … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Corriere : Entra in una zona vietata per una foto: la trave cede, turista muore - Corriere : Entra in una zona vietata per una foto: la trave cede, turista muore - bizcommunityit : Tirrenia, turista muore colpita da una trave: era entrata in una zona vietata per farsi una foto - infoitinterno : Tirrenia, choc allo stabilimento: turista torinese si appende per una foto, la trave crolla e lei muore - infoitinterno : Tirrenia, turista muore colpita da una trave: era entrata in una zona vietata per farsi una foto -