Tragedia nell'azienda di famiglia, morto anche Francesco: entrò nel silos per provare a salvare il fratello (Di domenica 6 settembre 2020) Non c'è l'ha fatta Francesco Gennero , il 25enne di Cavallermaggiore , nel Cuneese, vittima di un incidente sul lavoro nell'azienda agricola di famiglia in cui è morto il fratello Davide, 22 anni. ... Leggi su leggo

LaStampa : Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermag… - CarlottaMiller_ : RT @LaStampa: Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermaggiore. Una… - antoninorusso64 : RT @LaStampa: Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermaggiore. Una… - danieledv79 : RT @LaStampa: Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermaggiore. Una… - Oli_oleaster : RT @alexchicchi: 'Dopo due giorni di agonia Francesco si è arreso: aveva 25 anni. La tragedia nell'azienda agricola di famiglia' Cuneo: tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nell Scivola nel dirupo per 100 metri: 17enne muore davanti ai familiari

Un'escursione insieme alla famiglia si è trasformata in un terribile dramma nella giornata di ieri, sabato 5 settembre, a Vezza d’Oglio, in provincia di Brescia. Una ragazza di 17 anni, Veronica Copet ...

L'esperto: "Il gas è un nemico invisibile, guai ad agire d'istinto"

"È l'ennesima tragedia nel settore dell'agricoltura e ancora una volta in uno spazio confinato. Che siano silos, cisterne o serbatoi, può accadere che uno spazio chiuso contenga sostanze nocive o che ...

Un'escursione insieme alla famiglia si è trasformata in un terribile dramma nella giornata di ieri, sabato 5 settembre, a Vezza d’Oglio, in provincia di Brescia. Una ragazza di 17 anni, Veronica Copet ..."È l'ennesima tragedia nel settore dell'agricoltura e ancora una volta in uno spazio confinato. Che siano silos, cisterne o serbatoi, può accadere che uno spazio chiuso contenga sostanze nocive o che ...