Tour de France, Pozzovivo si ritira: “Il gomito fa male. Testa al Giro d’Italia” (Di domenica 6 settembre 2020) Domenico Pozzovivo alla fine cede al dolore al gomito e si ritira dal Tour de France 2020. Il ciclista della NTT si era infortunato nella tappa inaugurale della corsa Francese, in quel di Nizza. Pozzovivo era stato urtato da un tifoso che si era proteso troppo nella speranza di riuscire a scattare una foto ricordo, di quelle indimenticabile. Alla fine, a rimediarci un ricordo (neanche troppo dolce) è stato proprio il ciclista trentasettenne."TROPPO DOLORE. MEGLIO CONCENTRARSI SUL Giro"caption id="attachment 1017893" align="alignnone" width="1024" Pozzovivo, Getty Images/caption"La speranza era quella di smaltire il dolore strada facendo, non è andata così. Ma non potevo abbandonare senza provare, almeno così ... Leggi su itasportpress

