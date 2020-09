Tour de France, Aru si ritira e Saronni lo attacca: «Un danno per Pogacar, Fabio non ha carattere» (Di domenica 6 settembre 2020) Cornuto e mazziato, si direbbe. Oggi, Fabio Aru ha lasciato il Tour de France. Ha abbandonato nel corso dell’ottava tappa, prima del Col de la Hourcère. Già ieri era arrivato staccato. Subito dopo, sono arrivate le dichiarazioni al vetriolo di Giuseppe Saronni team manager della UAE Team Emirates (la squadra di Aru) che è stato piuttosto duro con il ciclista sardo. «Fabio Aru non ha la condizione che lui, noi e i suoi compagni di squadra ci aspettavamo avesse almeno per aiutare un corridore importante come Tadej Pogacar (oggi vincitore di tappa) che si sta giocando il Tour. Ci dispiace tantissimo, ma è chiaro che è già da qualche settimana Fabio Aru non è in condizione. Per ... Leggi su ilnapolista

