Tour de France 2020, Pogacar: “Pazzesco vincere così la prima tappa” (Di domenica 6 settembre 2020) “Ringrazio il team, hanno fatto un gran lavoro. Dopo una tappa così dura è pazzesco aver vinto proprio qua per la prima volta al Tour. Sono contento di questa prima settimana, abbiamo sbagliato solo la tappa in cui c’è stato il ventaglio“. Lo ha detto Tadej Pogacar al termine della nona tappa del Tour de France 2020, vinta dal corridore della UAE-Emirates nella volata ristretta tra i big della corsa transalpina dopo una frazione durissima: “Volevo recuperare il più possibile in classifica generale ma sono stato costretto a restare con gli altri nel finale – spiega lo sloveno al traguardo – in volata ho pensato di provare a vincere per prendere dieci secondi di abbuono”. Leggi su sportface

