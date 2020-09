Tour de France 2020, ordine di arrivo e classifica nona tappa: vince Pogacar (Di domenica 6 settembre 2020) Tadej Pogacar vince la nona tappa del Tour de France 2020 da Pau a Laruns, precedendo al traguardo Primoz Roglic e Marc Hirschi dopo 135 chilometri ricchi di asperità. Grande finale di gara con Pogacar che scatta a circa 25 km dall’arrivo, trascinando con sè anche Bernal, Roglic e Landa, mentre la maglia gialla Yates perde qualche metro. Questo gruppetto si lancia all’inseguimento di Hirschi, protagonista assoluto di tappa, che in discesa rischia e riesce a guadagnare qualche secondo, ma non abbastanza per evitare di essere raggiunto ad un chilometro dal traguardo. La volata finale vede poi lo scatto dello svizzero, che però viene bruciato dai due sloveni. Di seguito ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : .@LeTour, il secondo atto dei Pirenei chiama i big @rogla @Eganbernal - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - EstherLamarr : RT @RaiSport: #TDF2020 La nona tappa è di #Pogacar! #Roglic nuova #magliagialla ?? ?? - SpazioCiclismo : Doppietta slovena al #TDF2020 con Pogacar che supera il nuovo leader Roglic allo sprint. Con loro solo Bernal e Lan… - sportface2016 : #ciclismo #TourdeFrance 2020: #Pogacar vince la nona tappa davanti a #Roglic e #Hirschi. Ecco l'ordine d'arrivo d… -