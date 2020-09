Tour de France 2020, Fabio Aru si ritira durante la nona tappa (Di domenica 6 settembre 2020) Niente da fare per Fabio Aru, il corridore sardo si ritira nel corso della nona tappa del Tour de France da Pau e Laruns. Il ciclista dell’UAE-Emirates sembrava in buone condizioni prima dell’avvio di questa edizione della Grande Boucle, ma tappa dopo tappa ha cominciato a perdere minuti e posizioni in classifica generale, fino alle gravi difficoltà di oggi. Poco prima del ritiro, infatti, era addirittura relegato a dietro il servizio scopa, inevitabile per lui gettare la spugna. Leggi su sportface

