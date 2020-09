Tour de France 2020, Domenico Pozzovivo costretto al ritiro: “Dolore incredibile” (Di domenica 6 settembre 2020) Un altro atleta italiano abbandona anzitempo il Tour de France 2020. Dopo Fabio Aru, anche Domenico Pozzovivo è stato costretto ad alzare bandiera bianca per via dell’infortunio rimediato nella prima tappa di Nizza, che lo ha pesantemente penalizzato anche nei giorni successivi. Il ciclista della NTT Pro Cycling ha spiegato le sue ragioni, fissando l’obiettivo al prossimo Giro d’Italia, in programma ad ottobre: “Non volevo lasciare il Tour senza vedere se il mio corpo riusciva a riprendersi nel corso della gara, ma il dolore ogni giorno e’ stato incredibile. In piu’, il rischio di cadere di nuovo e causare danni ancora maggiori e’ troppo grande. Adesso mi concentrero’ sul recupero il piu’ velocemente possibile ... Leggi su sportface

