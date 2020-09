Tour de France 2020, crisi nera per Fabio Aru: è addirittura dietro al servizio scopa (Di domenica 6 settembre 2020) crisi senza fine per Fabio Aru nella nona tappa del Tour de France 2020. Il corridore sardo si è staccato in un tratto di ascesa per nulla complicato e sembra davvero faticare tanto: si trova addirittura dietro al servizio scopa, vale a dire l’ammiraglia che aiuta dei ciclisti che non possono più continuare a raggiungere il traguardo oppure raccoglie eventuali biciclette danneggiate, e dunque siamo proprio sul fondo del gruppo di vetture che seguono la carovana. Staccatissimo quindi lo scalatore dell’UAE-Emirates, che si sentiva in forma prima di arrivare in terra transalpina. Leggi su sportface

