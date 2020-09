Tour, Aru si ritira. Saronni: 'Non ha carattere'. Fabio: 'Vado piano e non so perché' (Di domenica 6 settembre 2020) A 121 km dall'arrivo, quindi neanche dopo 40 pedalati, Fabio Aru scende di sella e si ritira. Tre giorni fa, l'attacco in salita durato sette chilometri, un raggio di luce; sabato 20' di ritardo. E ... Leggi su gazzetta

