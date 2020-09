Tommasetti (Lega): “La nostra provincia in balia del fuoco, dov’è il grande piano della Regione?” (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La nostra provincia è devastata dalle fiamme mentre la Regione sta a guardare“. Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno, commenta così l’emergenza roghi che nel weekend ha colpito il capoluogo. “Quanto accaduto sulle colline salernitane, a Sala Abbagnano e sul Monte Stella, è un disastro annunciato. Ma anche la Valle dell’Irno e la Costiera Amalfitana sono ostaggio dei piromani nell’assoluto silenzio istituzionale. Come al solito dalla Regione si muove qualcosa a danno ormai fatto. Ci tengo a ringraziare vigili del fuoco, volontari, operatori che, come ogni anno, lottano contro le fiamme nonostante la carenza di uomini e mezzi. Mesi ... Leggi su anteprima24

a_tommasetti : Amici buongiorno, vi aspetto questa sera a Valva con tutti gli amici della Lega. Non ci fermiamo! - a_tommasetti : Per una terra da liberare. Per il futuro dei nostri giovani. Per una Campania migliore. Vota Lega e scrivi Tommase… - a_tommasetti : I 5 Stelle in Sicilia si sono svegliati solo adesso?! Le elezioni regionali sono vicine, c'è una sola cosa da fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommasetti Lega Tommasetti (Lega): "La nostra provincia in balia del fuoco, dov'è il grande piano della Regione?" anteprima24.it Tommasetti (Lega): "Solo chiacchiere di De Luca sui rifiuti a Battipaglia"

«Sui rifiuti il governo regionale della Campania ha fallito e i cittadini se ne ricorderanno». E’ il commento di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania alle prossime regionali nella cir ...

Salvini nel feudo di De Luca, tappa al Covid Center: "Soldi buttati dei contribuenti"

"Incredibile come siano stati buttati milioni di euro ed è incredibile l'arroganza di chi ritiene che un ospedale pubblico siano casa loro perchè il direttore generale ci ha detto non entrate. Suolo p ...

«Sui rifiuti il governo regionale della Campania ha fallito e i cittadini se ne ricorderanno». E’ il commento di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania alle prossime regionali nella cir ..."Incredibile come siano stati buttati milioni di euro ed è incredibile l'arroganza di chi ritiene che un ospedale pubblico siano casa loro perchè il direttore generale ci ha detto non entrate. Suolo p ...