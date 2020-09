Texas, troppe barche sul lago in onore di Trump: 'Hanno formato onde alte. Poi sono affondate' (Di domenica 6 settembre 2020) Apparently there was an impromptu boat parade on Lake Travis today with a bunch of boats goofing and going way too fast... and not just one, but ALL of the boats are sinking and calling the police ... Leggi su repubblica

repubblica : Texas, troppe barche sul lago in onore di Trump: 'Hanno formato onde alte. Poi sono affondate' [aggiornamento delle… - zazoomblog : Texas troppe barche sul lago in onore di Trump: Hanno formato onde alte. Poi sono affondate - #Texas #troppe… - Stupormundi66 : RT @Artlandis: 'Karma' è una parola. Un concetto chiave che definisce azioni, reazioni, conseguenze. La scena descritta è rappresentativa d… - MissMar16662447 : RT @repubblica: Texas, troppe barche sul lago in onore di Trump: 'Hanno formato onde alte. Poi sono affondate' [di KATIA RICCARDI] [aggiorn… - raspa90 : RT @repubblica: Texas, troppe barche sul lago in onore di Trump: 'Hanno formato onde alte. Poi sono affondate' [aggiornamento delle 10:00]… -

Ultime Notizie dalla rete : Texas troppe Texas, troppe barche sul lago in onore di Trump: "Hanno formato onde alte. Poi sono affondate" la Repubblica Texas, troppe barche sul lago in onore di Trump: "Hanno formato onde alte. Poi sono affondate"

Erano arrivate in pompa magna per la parata a sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con le bandiere americane issate al vento e hanno affollato il Lake Travis, un lago artificiale ch ...

Texas, una flottiglia di imbarcazioni a sostegno di Donald Trump rischia di affondare

Una flottiglia di piccole imbarcazioni a sostegno della campagna elettorale del presidente Donald Trump si è trovata nei guai sabato in Texas, molte imbarcazioni hanno preso acqua o hanno cominciato a ...

Erano arrivate in pompa magna per la parata a sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con le bandiere americane issate al vento e hanno affollato il Lake Travis, un lago artificiale ch ...Una flottiglia di piccole imbarcazioni a sostegno della campagna elettorale del presidente Donald Trump si è trovata nei guai sabato in Texas, molte imbarcazioni hanno preso acqua o hanno cominciato a ...