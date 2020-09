Tensione al cantiere Tav di Chiomonte, manifestanti tentano assalto (Di domenica 6 settembre 2020) commenta Tensioni nella notte al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. I No Tav hanno raggiunto la zona, dopo essere partiti da Giaglione ed aver fatto tappa al presidio dei Mulini. ... Leggi su tgcom24.mediaset

Tensioni nella notte al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. I No Tav hanno raggiunto la zona, dopo essere partiti da Giaglione ed aver fatto tappa al presidio dei Mulini. A ridoss ...