Tennis, Djokovic squalificato agli Us Open (Di domenica 6 settembre 2020) Incredibile. Clamoroso. Inaudito. Novak Djokovic è fuori dagli Us Open, di cui era il grande favorito, per una mattana le cui ombre lo accompagneranno per tutta la vita: squalificato per aver colpito, ... Leggi su gazzetta

Tennis, US Open: Zverev batte Davidovich Fokina e vola ai quarti

Alexander Zverev accede per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli US Open. Il tennista numero 7 al mondo supera molto agevolmente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, battuto ...

