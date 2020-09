Tennis, Djokovic ma che fai! Colpisce una giudice scagliando la pallina e viene squalificato (Di domenica 6 settembre 2020) Quello che è successo questa sera a Novak Djokovic ha dell'incredibile. Il serbo ha scagliato la palla, seppur involontariamente, con violenza verso i teloni ed ha colpito una giudice di linea. Il famoso Tennista per questo gesto è stato squalificato ed è fuori dagli Us Open, di cui era il grande favorito. Cime riporta Gazzetta.it il fattaccio accade alla fine dell’11° game del primo set: dopo aver fallito tre set point sul 5-4 per lui e servizio dell’avversario, lo spagnolo Carreño Busta, numero 27 del mondo e semifinalista a New York nel 2017, il Djoker si fa strappare la battuta mandando il rivale a servire per il set. Per la rabbia, al cambio campo scaglia con violenza una pallina verso i teloni, senza guardare, e Colpisce in ... Leggi su itasportpress

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Gazzetta_it : Clamoroso agli #Us Open! #Djokovic squalificato. Ha colpito una giudice di linea - SkySport : US Open: Djokovic squalificato per aver colpito con una pallina la giudice di sedia. FOTO - Ribelle00109368 : #USOpen Non ho visto il match né ritengo il #tennis un vero sport ma #Djokovic andrebbe premiato, anche se non lo h… - moaiamorfo : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport #UsOpen #T… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Djokovic Djokovic squalificato dagli US Open, ha colpito con la pallina un giudice di linea Sport Fanpage Us Open, gioventù padrona: agli ottavi in 10 non superano i 24 anni

I Next Gen si prendono la scena agli Us Open. Dei 16 protagonisti rimasti nel tabellone maschile, spiccano ben 10 giocatori sotto i 25 anni. Si potrebbe definire un vero 'cambio generazionale', se non ...

Djokovic squalificato dagli Us Open: il video della “pallata” al giudice

Djokovic squalificato dagli Us Open: il video della “pallata” al giudice 6 Settembre 2020 US Open: Clamoroso, Djokovic squalificato! 6 Settembre 2020 Qualcuno sconfiggerà il già visto? 6 Settembre ...

I Next Gen si prendono la scena agli Us Open. Dei 16 protagonisti rimasti nel tabellone maschile, spiccano ben 10 giocatori sotto i 25 anni. Si potrebbe definire un vero 'cambio generazionale', se non ...Djokovic squalificato dagli Us Open: il video della “pallata” al giudice 6 Settembre 2020 US Open: Clamoroso, Djokovic squalificato! 6 Settembre 2020 Qualcuno sconfiggerà il già visto? 6 Settembre ...