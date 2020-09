Svizzera, riprendono le pubblicazioni de “Il giornale italiano” di Ginevra (Di domenica 6 settembre 2020) “Tra le novità editoriali della stampa periodica italiana all’estero confermiamo – si legge in una nota – la ripresa delle pubblicazioni de “Il giornale Italiano” di Ginevra, una testata storica della Svizzera romanda edita nella città di Rousseau e di Calvino dalle associazioni italiane raggruppate nel CAIG, Comitato delle Associazioni Italiane di Ginevra. E’ fresco di stampa il primo numero di quest’anno, che riprende a distanza di quasi due anni dopo 235 pubblicazioni e 24 anni continui informazione rivolta all’area francofona della Svizzera. Nel primo numero di quest’anno sono riportati approfondimenti sul referendum costituzione italiano relativo alla riduzione dei parlamentari come anche ... Leggi su ildenaro

