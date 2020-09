Svizzera-Germania oggi in tv: Nations League, orario e diretta streaming (Di domenica 6 settembre 2020) Svizzera e Germania si sfidano stasera nella seconda giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 20:45 per il match che sarà trasmesso anche in diretta tv in chiaro sul canale 20 Mediaset del digitale terrestre. Inoltre gli appassionati potranno vedere la partita anche in diretta streaming su Mediaset Play. Sportface.it vi terrà aggiornati su tutta la Nations League 2020/2021 con risultati, classifiche e highlights completi. Leggi su sportface

