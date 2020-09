Super Mario 3D All Stars conquista il mondo e diventa Best Seller su Amazon in diverse regioni (Di domenica 6 settembre 2020) Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio di Super Mario 3D All Stars, la raccolta per Nintendo Switch che comprende tre platformer storici di Super Mario, ma tanto è bastato per far balzare la compilation in cima alle classifiche di vendita di mezzo mondo.Secondo quanto riportato dal noto analista Benji Sales, spulciando sul sito del retailer Amazon in diverse regioni, è possibile notare la presenza della sopracitata raccolta al primo posto nella classifica dei Best Seller.Nello specifico, Super Mario 3D All Stars risulta essere in prima posizione nelle classiche Amazon in America, UK e Giappone. Queste sono le ... Leggi su eurogamer

