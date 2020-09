Suicide Squad: la scena d'apertura originale del film svelata da David Ayer (Di domenica 6 settembre 2020) Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha svelato quale sarebbe stata la scena d'apertura originale del film uscito al cinema nel 2016. David Ayer, regista di Suicide Squad, ha rivelato la scena di apertura originale del film ed ha parlato della cosiddetta Ayer Cut, ovvero di quella che al principio era la sua visione del film uscito al cinema nel 2016. Durante la prima parte del DC Fandome, evento tenutosi nella seconda metà di agosto, sono stati resi noti diversi dettagli riguardanti le novità future del DCEU. Tra queste, non è mancato Suicide ... Leggi su movieplayer

yurkalii : non sapete da quanto tempo aspettavo suicide squad su netflix - cinemaniaco_fb : ?????????????? Suicide Squad: la scena d'apertura originale del film svelata da David Ayer - TaeminVale : Hanno aggiunto suicide squad su Netflix. ... quasi quasi lo riguardo.. per la centesima volta. Solo per Margot Robbie ovviamente. ?? - anna66841663 : Rega ma che bono è joker ij suicide squad c'è uau - WhiteBlckBird : @miaucomic @laprincesa_blog Suicide Squad, era Katana. -

Ultime Notizie dalla rete : Suicide Squad Suicide Squad, David Ayer svela l'inizio alternativo e tante altre info della Ayer Cut! Everyeye Cinema Suicide Squad: la scena d'apertura originale del film svelata da David Ayer

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha svelato quale sarebbe stata la scena d'apertura originale del film uscito al cinema nel 2016. David Ayer, regista di Suicide Squad, ha rivelato la scena di ...

Suicide Squad, David Ayer svela l'inizio alternativo e tante altre info della Ayer Cut!

Il DC FanDome ci ha mostrato il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad di James Gunn e quello della Justice League di Zack Snyder, ma chi si aspettava anche l'annuncio della Ayer Cut del Suicide ...

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha svelato quale sarebbe stata la scena d'apertura originale del film uscito al cinema nel 2016. David Ayer, regista di Suicide Squad, ha rivelato la scena di ...Il DC FanDome ci ha mostrato il primo trailer ufficiale di The Suicide Squad di James Gunn e quello della Justice League di Zack Snyder, ma chi si aspettava anche l'annuncio della Ayer Cut del Suicide ...