Suarez si avvicina alla Juventus: la mossa per sbloccare la trattativa (Di domenica 6 settembre 2020) Luis Suarez si avvicina alla Juventus. L’attaccante uruguaiano è pronto a muoversi in prima persona per sbloccare la trattativa Luis Suarez sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Andrea Pirlo ha scelto il bomber uruguaiano per il suo attacco e la trattativa continua tra le parti. Uno dei nodi propedeutici alla chiusura dell’accordo è relativo alla nazionalità ed al passaporto del calciatore. Suarez ha infatti il passaporto uruguaiano ed al momento è quindi extracomunitario per la Figc; la Juve ha però già esaurito gli slot. Il bomber però è pronto a muoversi in prima persona. Come affermano ... Leggi su bloglive

ArturoDb72 : RT @tutticonvocati: ??? @MCriscitiello: 'Da qui a giovedì saranno giorni fondantali per #Vidal all'#Inter, per #Bayakoko al #Milan e per #Su… - yutomanga : RT @NoNameAgency_: Contratto triennale sulla base di 10 mln l'anno per Luis #Suarez. @romeoagresti sempre sul pezzo, complimenti ?? Il mo… - depascaledavide : RT @CalcioPillole: ???? Esame d’italiano per #Suarez: la #Juventus si avvicina? ???? - cosmoalbacosmo : RT @CalcioPillole: ???? Esame d’italiano per #Suarez: la #Juventus si avvicina? ???? - NicolaRaiano : RT @CalcioPillole: ???? Esame d’italiano per #Suarez: la #Juventus si avvicina? ???? -