Station 19 e Whiskey Cavalier al via su Italia1 tra missioni difficili e incendi: anticipazioni episodi 6 e 13 settembre (Di domenica 6 settembre 2020) Doppio debutto nel pomeriggio di Italia1 oggi, 6 settembre, dove la faranno da padrone gli episodi di Station 19 e Whiskey Cavalier. Non è la prima volta che le due serie andranno in onda anche se fino a questo momento il trattamento a loro riservato non è stato dei migliori. Station 19 in chiaro è andato in onda nella seconda serata di Canale5 mentre Whiskey Cavalier, dopo il primo passaggio sulle reti a pagamento Premium, ha avuto la sua occasione su una rete secondaria senza molto successo. Per entrambe le serie tutto potrebbe cambiare a partire da oggi quando entrambe faranno il loro debutto su Italia1 con i primi episodi. Station 19 e ... Leggi su optimagazine

Notiziedi_it : Station 19 su Italia1 in coppia con Whiskey Cavalier -

Ultime Notizie dalla rete : Station Whiskey Station 19 su Italia1 in coppia con Whiskey Cavalier OptiMagazine Station 19 su Italia1 in coppia con Whiskey Cavalier

Questa volta il trattamento riservato a Station 19 sarà speciale, o quasi. Dopo gli slittamenti, gli spostamenti e la collocazione nella seconda serata di Canale5, finalmente lo spin-off di Grey’s Ana ...

Questa volta il trattamento riservato a Station 19 sarà speciale, o quasi. Dopo gli slittamenti, gli spostamenti e la collocazione nella seconda serata di Canale5, finalmente lo spin-off di Grey’s Ana ...