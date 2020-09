Sportitalia: De Paul, c’è anche il Leicester (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Leicester ha una trattativa avviata con la Sampdoria per il centrocampista Adrien Silva, che può ricoprire più ruoli. Intanto il club inglese pensa anche alle situazioni in entrata e nelle ultime ore, secondo Sportitalia, ha fatto un forte sondaggio per Rodrigo De Paul in uscita dall’Udinese. Sondaggio che si aggiunge a quello del Leeds nei giorni scorsi. La valutazione dell’Udinese è di 40 milioni, bonus compresi. Foto: twitter personale L'articolo Sportitalia: De Paul, c’è anche il Leicester proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Derby di Premier per l'argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul. oltre al Leeds, nelle ultime ore, c'è stato il forte inserimento del Leicester. Nessuna richiesta, invece, da club italiani. Lo riferisce ...

Pedullà: “La Fiorentina è ancora su De Paul. La richiesta dell’Udinese è alta, ma Pradè…”

A volte ritornano… E così la Fiorentina sarebbe ancora su Rodrigo De Paul. giocatore dell’Udinese a lungo seguito da Pradè. Del possibile affare ha parlato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà a Sport ...

