Speranza sul piano anti Covid: "Il governo non lo ha mai tenuto segreto" (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro della Salute: "Il Cts ha scelto di non diffondere l'allarme: c'erano troppe ipotesi e troppo variegate". "A me è stato presentato dal delegato della Regione Lombardia, gli dico grazie perché ci è servito". Leggi su repubblica

