Speranza: «Il vaccino? Prima a medici e anziani e dovrà essere gratuito» (Di domenica 6 settembre 2020) Il titolare della Salute: «All’inizio avremo solo due o tre milioni di dosi, dovrà essere gratuito. Basta fare campagna elettorale sulla scuola, riapriremo in sicurezza». Leggi su corriere

Corriere : Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - Corriere : Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: 'All'inizio avremo poche dosi del vaccino, 2 o 3 milioni', dice Speranza - TelevideoRai101 : Vaccino, Speranza:traguardo non lontano - codeghino10 : RT @Agenzia_Italia: 'All'inizio avremo poche dosi del vaccino, 2 o 3 milioni', dice Speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza vaccino

Corriere della Sera

No ai vaccini, no alle mascherine, no al distanziamento sociale per rivendicare la propria "libertà". Urla, cori e fischi oggi pomeriggio in pieno centro a Roma dove centinaia di persone (1.500 second ...Crescono i morti di coronavirus in Italia, sono sedici quelli registrati nelle ultime 24 ore con il totale che sale a 35.534. Si tratta dell'aumento più alto delle ultime settimane ed è il terzo giorn ...