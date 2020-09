Speranza: 'I negazionisti mi fanno rabbrividire, spero nel vaccino' (Di domenica 6 settembre 2020) Le prime dosi del vaccino potrebbero già essere disponibili da fine anno e saranno destinate a operatori sanitari e anziani con patologie, ha dichiarato il ministro Roberto Speranza, che ha escluso un ... Leggi su globalist

rtl1025 : ?? 'Vedere una piazza di #negazionisti sinceramente fa rabbrividire': lo ha detto il ministro della Salute #Speranza… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'La piazza di negazionisti fa rabbrividire' #coronavirus - Adnkronos : #Speranza: 'La piazza dei #negazionisti fa rabbrividire' - pier_lamberti : RT @silvanss3r: PARLACI DI << BIBBIANO <<< non erano < innocenti << ma vanno a processo . VOI ALTRO CHE RABBRIVIDIRE !! Ma sarebbe questa… - andrewsword2 : RT @cicoria_e: Proporrei al ministro #speranza di non garantire più a #novax e #negazionisti l'assistenza sanitaria a carico del SSN. Se… -

10:09Un altro sabato di fuoco, piromani in azione: fiamme su monte Grifone 10:09Coronavirus: corteo dei negazionisti a Roma, Brigliadori in piazza con i «No Mask» 09:58“L’autunno non sarà facile ma so ...Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, andrebbero destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie ...