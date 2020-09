Speranza: forse vaccino a fine anno. Scontro sui verbali del Cts. Domani riaprono scuole a Bolzano (Di domenica 6 settembre 2020) In calo i nuovi casi di coronavirus, 1297 nelle ultime 24 ore, ma aumentano ricoveri e terapie intensive. Per il ministro della Salute l'Italia potrà'disporre entro fine anno di due / tre milioni di ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Speranza forse Covid, Speranza: "Prime dosi vaccino Oxford forse già a fine anno" Adnkronos Coronavirus, Speranza: vaccino forse entro l'anno, prime dosi a medici e anziani

Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, verranno destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, ...

Berlusconi, cautela sulle sue condizioni. Zangrillo: «Reagisce, ma la fase è delicata»

È «soddisfacente» la reazione di Silvio Berlusconi alla terapia con cui viene curata la sua polmonite bilaterale da coronavirus. Il professor Alberto Zangrillo lo ha spiegato ...

