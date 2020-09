Speranza alla Festa del Fatto: ‘Lettera di Salvini sul piano anti-Covid? Sbagliata, divide l’Italia. È leader piccolo che pensa a sé e non a Paese’ (Di domenica 6 settembre 2020) “La lettera di Salvini è Sbagliata, perché divide l’Italia e dà un senso di un leader piccolo che mette davanti gli interessi di parte a quelli del Paese”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite alla Festa del Fatto Quotidiano, commentando la lettera alla stampa del leader leghista, Matteo Salvini, sul piano anti-Covid. Il ministro è stato intervistato da Gad Lerner e Maddalena Oliva alla Festa del Fatto Quotidiano (rivedi l’incontro integrale). “Lo dico con serenità: la posta in ... Leggi su ilfattoquotidiano

