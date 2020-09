Speranza alla Festa del Fatto: “Costruire un nuovo campo democratico e progressista che tenga insieme ciò che va dal Pd ai 5 Stelle” (Di domenica 6 settembre 2020) “Dobbiamo costruire un nuovo campo progressista che tenga dentro tutto quello che va dal Pd ai Cinquestelle, le forze di maggioranza di governo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, esponente di Liberi e uguali, intervistato da Gad Lerner e Maddalena Oliva alla Festa del Fatto Quotidiano (qui l’incontro integrale). Discutendo del futuro del centrosinistra e ricordando i motivi che l’hanno portato ad abbandonare il Pd, il ministro ha spiegato come in Italia, come nel resto d’Europa, si vada verso “un nuovo bipolarismo”.”Io e Di Maio – ha poi aggiunto – siamo due cose totalmente diverse”, ma “abbiamo un tratto comune: entrambi in maniera diversa ... Leggi su ilfattoquotidiano

