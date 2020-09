Soccer Aid, escluso dall’evento Yaya Touré: i motivi (Di domenica 6 settembre 2020) Il centrocampista ivoriano ex Barcellona e Manchester City, Yaya Touré è stato escluso dalla lista convocati per il Soccer Aid. Yaya Touré, ex centrocampista di nazionalità ivoriana che ha vestito fra le altre le maglie di Barcellona e Manchester City, è stato escluso dall’evento benefico che dovrebbe svolgersi a settembre all’Old Trafford di Manchester. Il Soccer … L'articolo Soccer Aid, escluso dall’evento Yaya Touré: i motivi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

