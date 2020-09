Sky dice che Allegri ha rifiutato di fare il ct dell’Olanda (Di domenica 6 settembre 2020) È complicato comprendere cosa possa essere scattato in Massimiliano Allegri. L’altro giorno ne abbiamo scritto: è fermo da oltre un anno; quando ha avuto potenzialmente in ballo Manchester United e Psg, aveva espresso la sua preferenza per Parigi che sarà città più affascinante ma che calcisticamente vale un decimo di Manchester. Nel calcio aveva intrapreso una battaglia culturale degna di questo nome e poi, però, si è eclissato lasciando la ribalta ai sostenitori del titic-titòc e del giochino col portiere che deve partecipare alla manovra. È un uomo felice nella sua dimensione familiare ma è pur sempre ancora un allenatore. E oggi Sky Sport dà la notizia che il tecnico livornese ha rifiutato la panchina dell’Olanda libera dopo che Koeman è stato ingaggiato ... Leggi su ilnapolista

