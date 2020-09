Silvio Berlusconi positivo, Zangrillo: “Fase delicata, ma decorso è regolare”. Clementi: “Carica virale alta, in cura con Remdesivir” (Di domenica 6 settembre 2020) Il “decorso è regolare” e Silvio Berlusconi è “tranquillo”. Il professore Alberto Zangrillo definisce così il quadro clinico dell’ex presidente del Consiglio, ricoverato da venerdì al San Raffaele con un principio di polmonite bilaterale causata dal coronavirus. Il medico personale dell’ex cavaliere ha spiegato che la “fase è delicata” ma “manifesto un cauto ottimismo che ribadisco”. Berlusconi “sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile”. Una situazione stabile rispetto a quella descritta sabato dal medico. Secondo quanto si è appreso, Berlusconi ha trascorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - matteosalvinimi : #Salvini: Faccio gli auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, un leone. Squallido e vergognoso che qualche… - fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - MarcoAmbrosett1 : RT @tankerenemy: Il regime è ormai da anni avvezzo alla truffa ed ora che l'esecutivo Conte ha bisogno di terrorizzare oltremodo la popolaz… - _ninoo17 : Ma le 200 notizie al giorno sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono necessarie? A chi interessa veramente? -