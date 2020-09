Siberia: gelo in espansione per il meteo dell’Inverno. Video (Di domenica 6 settembre 2020) In Siberia, ogni giorno sarà più freddo del giorno precedente. Il decadimento dell’Estate da quelle parti inizia ad agosto, mentre a settembre comincia il semestre freddo. Il gelo avanzerò da est verso ovest, nel frattempo, le irruzioni d’aria artica sosterranno il freddo continentale dell’Asia orientale. La temperatura sprofonderà di parecchio sotto gli 0°C. In ottobre il freddo raggiungerà gli Urali, per riversarsi sino a Mosca, dove è comune avere le prime nevicate di stagione. Man mano che avanzano i giorni, il freddo dominerà lo scenario. Ad est degli Urali il freddo diventerà un evento meteo rilevantissimo, con la temperatura che sprofonderà di molti gradi sotto gli 0°C. Il gelo russo ... Leggi su meteogiornale

Un nuovo cratere gigante è stato scoperto nella tundra siberiana, in un’ampia zona in cui negli ultimi 7 anni ne sono già stati scoperti altri 8. Profondo 30 metri e largo circa 20, il cratere è venut ...

