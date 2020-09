Si sigilla le parti intime con la colla per accusare il suo ex di torture (Di domenica 6 settembre 2020) Arriva dalla Spagna, precisamente da Bembibre nella comunità autonoma di Castiglia e Leon, una storia assurda: una donna si è sigillata le parti intime con la colla per far arrestare il suo ex Si chiama Vanesa Gesto e ha 36 anni la donna che ha accusato il suo ex di torture per farlo arrestare. Secondo … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : sigilla parti Si sigilla le parti intime con la colla per accusare il suo ex di torture Yeslife Granata in fermento per il mercato Attaccanti, c’è la pista Chinellato

Se la vittoria nell’amichevole di Empoli (giovedì) con il sigillo di Tommasini ha già messo un po’ di animosità intorno al Pontedera che sta nascendo – anche se l’allenatore Maraia ha subito smorzato ...

Sigilli a tunnel e passerella del Mulino d’Acqua: denunciato titolare della struttura ricettiva

La Guardia costiera ha accertato che l'uomo, nonostante i divieti per il pericolo di crollo, consentiva agli ospiti di raggiungere il mare Sequestrato il tunnel di accesso alla spiaggia del Mulino d’A ...

Se la vittoria nell’amichevole di Empoli (giovedì) con il sigillo di Tommasini ha già messo un po’ di animosità intorno al Pontedera che sta nascendo – anche se l’allenatore Maraia ha subito smorzato ...La Guardia costiera ha accertato che l'uomo, nonostante i divieti per il pericolo di crollo, consentiva agli ospiti di raggiungere il mare Sequestrato il tunnel di accesso alla spiaggia del Mulino d’A ...