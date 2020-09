Si nutre dei suoi capelli per anni, ecco cosa scoprono i medici (Di domenica 6 settembre 2020) . La giovane è stata portata in ospedale poiché non si sentiva bene. Dopo averla operata, i dottori hanno affermato di non aver mai visto niente del genere. Una ragazza affetta dalla “Sindrome di Rapunzel” ha ingerito i suoi capelli per anni, fino a … Leggi su viagginews

BentivogliMarco : Le organizzazioni basate sul 'controllo' soffocano la produttività e deprimono le possibilità di benessere dei lavo… - RicciGius : RT @BentivogliMarco: Le organizzazioni basate sul 'controllo' soffocano la produttività e deprimono le possibilità di benessere dei lavorat… - fappanimario : RT @BentivogliMarco: Le organizzazioni basate sul 'controllo' soffocano la produttività e deprimono le possibilità di benessere dei lavorat… - AlexCorroppoli : RT @BentivogliMarco: Le organizzazioni basate sul 'controllo' soffocano la produttività e deprimono le possibilità di benessere dei lavorat… - ManuelaBellipan : RT @BentivogliMarco: Le organizzazioni basate sul 'controllo' soffocano la produttività e deprimono le possibilità di benessere dei lavorat… -