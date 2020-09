Si appende ad una trave di cemento per fare una foto. Muore donna a Tirrenia (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - Tragedia a Tirrenia, sul litorale pisano, dove nella tarda mattinata una donna di 43 anni, residente a Settimo Torinese, è morta dopo che una trave di cemento a cui si era appesa con le braccia per farsi scattare una foto dal fidanzato, si è spezzata e le è caduta sulla testa. Il fidanzato, residente a Firenze e con lei a Tirrenia per trascorrere alcuni giorni di vacanza, ha subito chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pisa che ora attendono le disposizioni del pm Giovanni Porpora, che potrebbe autorizzare l'autopsia sul corpo. La famiglia della donna è stata da poco avvisata dai carabinieri. ... Leggi su agi

