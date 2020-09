Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” (Di domenica 6 settembre 2020) Vittorio Sgarbi vorrebbe andare a trovare l’amico Silvio Berlusconi ma deve fare il tampone prima. Nel corso di un’intervista ha ricordato i momento salienti del loro rapporto, come sono diventati amici e ha parlato di Zangrillo e del negazionismo di cui non si è negato capofila. Su Berlusconi non ha dubbi: «Silvio si rimetterà, sa di avere molti nemici e non gli darà la soddisfazione di andarsene». Continua la fede cieca per le opinioni mediche di Zangrillo: «Sono pronto a seguire Zangrillo se ha cambiato idea sul Covid». LEGGI ANCHE >>> Gli idoli dei No Mask sono Trump e Putin, i ‘demoni’ sono Bill Gates e Soros Sgarbi alla manifestazione No ... Leggi su giornalettismo

