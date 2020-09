Sfuma il Pescara per Riccardi, il Primavera può rientrare di nuovo nell’affare Milik alla Roma (Di domenica 6 settembre 2020) Nella trattativa per la cessione di Milik alla Roma potrebbe tornare in ballo il giovane Primavera Riccardi. Inserito in un primo momento nell’affare, Riccardi sembrava destinato al prestito al Pescara, che però, scrive il Corriere dello Sport, sembra essere saltato, almeno per il momento. “La strategia è trasparente: se la Juve prende Dzeko, la Roma compra Milik dal Napoli in cambio di Under, un giovane della Primavera e soldi. Il nome in questione può essere di nuovo Alessio Riccardi perché l’affare con il Pescara, che sembrava ormai definito, è saltato (almeno per ora)”. Se Dzeko non lascerà la ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Sfuma Pescara Sfuma il talento Riccardi al Napoli: la Roma lo presterà per un anno al... SpazioNapoli Le Cronache: Salernitana. Palmieri dice no Il club di Orilia attacca la società

La Salernitana affascina sempre di meno. Palmiero sceglie Pescara e ai granata tocca Schiavone, ma anche altri obiettivi alla portata sono sfumati. E’ il mercato dei no e dei dietrofront per la societ ...

