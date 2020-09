Sfilano nel lago in sostegno di Trump ma alcune barche affondano all’improvviso: le immagini (Di domenica 6 settembre 2020) Diverse imbarcazioni sono affondate durante la ‘parata per Donald Trump‘ nel lago di Travis a Austin, in Texas. “Abbiamo ricevuto chiamate da diverse imbarcazioni che erano in difficoltà e alcune di queste sono affondate“, hanno affermato le autorità locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I video dei “naufragi” stanno facendo il giro del web. Intanto altre parate di imbarcazioni per il presidente degli Stati Uniti si sono svolte nelle ultime ore anche in New Jersey e Florida. L'articolo Sfilano nel lago in sostegno di Trump ma alcune barche affondano all’improvviso: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sfilano nel Sfilano nel lago in sostegno di Trump ma alcune barche affondano all’improvviso: le immagini Il Fatto Quotidiano FESTA DELLA RIVOLUZIONE: DOMANI “OSHO”, CRUCIANI, PARENZO E GRANDE CONCERTO DI MASSIMO RANIERI

PESCARA – “Osho”, Giuseppe Cruciani e David Parenzo con la Zanzara e, a chiudere, il grande concerto di Massimo Ranieri al Teatro d’Annunzio. Si annuncia come una parata di vip e di nomi eccezionali d ...

Beatrice Valli e Marco Fantini derubati: “Hanno spaccato tutto ed hanno preso…”

Davvero una brutta disavventura quella capitata a Marco Fantini e Beatrice Valli. I due ospiti a Venezia per partecipare alla 77° Mostra Internazionale d’arte cinematografica, hanno raccontato sui soc ...

