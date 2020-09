Semina il vento, Danilo Caputo: “Un film sull'inquinamento mentale" (Di domenica 6 settembre 2020) Semina il vento, in sala dal 3 settembre dopo esser passato alla Berlinale 2020 nella sezione Panorama, è l'opera seconda di Danilo Caputo, scontro tra due modi di pensare e sentire la natura. Alla 70esima edizione della Berlinale, l'Italia è stata presente con un film quasi in ogni sezione. In Panorama ci pensa il regista pugliese Danilo Caputo con Semina il vento, sua opera seconda dopo La Mezza Stagione presentato al festival di Karlovy Vary nel 2011. In sala dal 3 settembre, è la storia di una ribellione e una rinascita, quella della giovane Nica (Yile Vianello), studentessa di agronomia che, tornata nel suo paesino natale vicino Taranto, trova una terra inquinata e devastata dai parassiti. Due modi di pensare e ... Leggi su movieplayer

È di carattere mitologico la genesi di Semina il vento, lo svela Danilo Caputo che ha trovato così uno spunto per spiegare il legame della sua protagonista con la natura: "Mi sono ispirato al mito di ...

Danilo Caputo racconta una scena di Semina il vento

“Il questa scena la protagonista torna dopo molto tempo nell’oliveto della sua famiglia”, dice nel video Danilo Caputo, regista di Semina il vento. “È qui che ha imparato da sua nonna ad ascoltare il ...

