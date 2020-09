Seat Music Awards, Fiorella Mannoia sbaglia la canzone. Lauro la consola: “Preferisco così” (Di domenica 6 settembre 2020) Ai Seat Music Awards, Fiorella Mannoia sbaglia la canzone e Achille Lauro la consola. I due cantanti hanno conquistato il palco dello show condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Un duetto strepitoso sulle note di C’est la vie che ha stregato il pubblico a casa e sui social. La serata dedicata alla Musica italiana si è rivelata un enorme successo, raccogliendo grandi ascolti. Fra i protagonisti più amati Fiorella Mannoia e Achille Lauro che sul palco hanno mostrato un’intesa strepitosa. A dare il via all’esibizione, a sorpresa, è stata proprio la cantate che è comparsa di fronte al pubblico, con la sua voce magnetica, ... Leggi su dilei

