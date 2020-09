Scuola, non tutti rientrano il 14 settembre. Il calendario regione per regione (Di domenica 6 settembre 2020) Rispetto alla data fissata al 14 settembre, il rientro a Scuola avverrà in momenti e modalità diverse non solo da regione a regione, ma anche da città a città e persino da Scuola a Scuola. C'è chi ha deciso di anticipare e chi invece vuole aspettare le votazioni per le regionali e il referendum del 20 e 21 settembre, per non dover procedere con nuove sanificazioni dei plessi scolastici (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

AMorelliMilano : I banchi a rotelle di #Azzolina? 'Sono stati creati per un tipo di scuola in cui non si usano i libri' ?????… - matteosalvinimi : Da ultimo ma non per importanza: ho sottolineato quanto sia inaccettabile il fatto che l’attuale governo abbia dimo… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la scuola non è un posto fatato, asettico, dove il r… - ilpozzoparlante : RT @ImolaOggi: Bassetti: 'Purtroppo il Covid è diventato arma politica' (Lo è sempre stato, fin dall'inizio. Non abbiamo dimenticato la vis… - IsaInghirami : RT @colvieux: Sono settimane che posto le ultime conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica. Il #Coronavirus si trasmette via aeros… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola non CoNAS: Scuola non in sicurezza per 55.000 professionisti e loro studenti, quelli con disabilità Orizzonte Scuola Gli stadi restano chiusi. Figc, la nuova battaglia è sui tamponi

Gli stadi italiani ancora chiusi fino a dicembre. Sul treno che portava la Nazionale a Venezia, da dove oggi decollerà per l'aeroporto di Amsterdam Schiphol, era questo ieri il timore sussurrato dalla ...

Posti dimezzati sul pulmino, ma la mensa è salva. Cuneo è pronta al rientro in classe?

Incertezze, difficoltà, problemi logistici e in prospettiva di bilancio. Gli asili iniziano martedì (il giorno prima i genitori dovranno firmare un patto di corresponsabilità) e le scuole dell’obbligo ...

Gli stadi italiani ancora chiusi fino a dicembre. Sul treno che portava la Nazionale a Venezia, da dove oggi decollerà per l'aeroporto di Amsterdam Schiphol, era questo ieri il timore sussurrato dalla ...Incertezze, difficoltà, problemi logistici e in prospettiva di bilancio. Gli asili iniziano martedì (il giorno prima i genitori dovranno firmare un patto di corresponsabilità) e le scuole dell’obbligo ...