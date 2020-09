Scuola, il mistero dell’appalto dei banchi alla mini ditta che si occupa di eventi. La Lega: «Il governo chiarisca» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembre «Il contratto con la ditta Nexus made srl per la fornitura di banchi scolastici ad altezza variabile non è stato mai perfezionato ed è stato, comunque, già ritirato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19». Questo, secondo quanto riporta La Verità il chiarimento di Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa, di cui è amministratore deLegato Domenico Arcuri, sulla fine dei rapporti con l’azienda di Ostia che, secondo un’interrogazione della Lega, risulterebbe tra le undici ditte vincitrici dell’appalto per la fornitura dei banchi monoposto. Il caso, pochi giorni fa, è stato sollevato dai parlamentari del ... Leggi su open.online

