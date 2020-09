Scuola, Azzolina: "Non è posto fatato, non c'è rischio zero" (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la Scuola non è un posto fatato, asettico, dove il rischio è zero per questo abbiamo lavorato con l'Iss per avere un protocollo e stabilire cosa si fa se c'è un contagiato in classe". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ospite de Il caffè della domenica, il nuovo programma di Maria Latella su Radio24. "Dal 14 la partita della Scuola diventa molto sanitaria. Il caso di Roma al Marymount dimostra come il protocollo sta funzionando: inizialmente si era parlato di 65 persone che dovevano ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : IL RITORNO A SCUOLA L'annuncio della ministra Azzolina durante la Festa del Fatto Quotidiano, ascoltate cosa ha app… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina ministro più incapace che la Scuola italiana ricordi. Non si sa cosa fare. Il Sole 24 Ore denunc… - LegaSalvini : SCUOLA, #SALVINI: 'AZZOLINA MINISTRO PIÙ INCAPACE DEGLI ULTIMI DECENNI' - zazoomblog : Scuola che succede se cè un contagio in classe? Azzolina: Il rischio zero non cè - #Scuola #succede… - notizieit : Scuola: Salvini, 'Azzolina e Manfredi fantasmi, è il caos' -